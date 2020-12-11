BRATTLEBORO — The follow students were named to the Honor Roll for the first quarter at Brattleboro Area Middle School:
Grade 8
High Honors: Allison Ackerman-Hovis, Jasmine Akley, Blue Berenguel, Jayla Bethel, Dillon Bratton, Jack Cady, Zachary Corbeil, Harper Cutler, Jazmine Frost, Alana Harrison, Gavin Holloway, Baylie Houle, Ethan Jeffrey, Charlie Kinnersley, Carley Lonardo, Emily Matthew-Muller, Colby Merritt, Bryson Miner, Amelia Newton, Mason North, Nina North, Savanna Nutting, Chloe O’Connell, Kaley Reckell, Jocelyn Renaud, Hana Risner, Rhiannon Rivard, John Satterfield, Kayli Speno, Rose Stone, Stefan Tallini, Mitchel Tasca, Skye Twining, Cynthia Velazquez, Eliza Woodruff, Madison Wright, Tiffany Yang, Elina Young.
Honors: Maryjane Bails, Austin Belden, Maddox Berube, Kaitlyn Blouin, Ashley Cleveland, Jack Downs, Kali Filgate, Damien Fisher, Jameson Foote, Nathaniel Johnson, Brinanna Kinley, Vaughn Lafleur, Brian Li, Sylvia Moshovetis, Iyla Neikirk, Izabel Reilly, Rahaf Safir, Jacob Scully, Olly Sergi, Gretchen Stromberg, Evan Wright.
Grade 7
High Honors: Jonas Ackerman-Hovis, Maeve Bald, Ronni Banning, Atlas Chaney, Nico Conathan-Leach, Addison Corbeil, Elijah Cummings, Mariam Diallo, Vivian Elliott, Brynlee Fletcher, Emerson Frehsee, Evelyn Gelter, Danae Gilbert, Abigail Henry, Logan Hill, Braden Howe, Zoe Humphreys, Beatrice Johnson, Gordon Kalill, Elijah Kitzmiller, Cooper LaFlam, Daniel Mahoney-Schmitt, Arianna McGivney, Carter Mialkowski, Amelia Moore, Una Moore, Daniel Poor, Basma Rifaiy, Mae Schneski, Henry Schwartz, Kaylie Severance, Willow Sharma, Lucas Speno, AnaLucia Tejeda, Teagan Thurber, Varek Tuma, Myah Waite, Colbert Weaver, Diana Webb, Isabel Young.
Honors: Hunter Bishop, Angelo Chaffin, Sean Cozza, Islynn Crafts, Jaymeson Crochetiere, Josiah DeWolfe, Anthony Doell, Jacob Lidie, Chloe Lyman, Lucas Majer, Kaidyn Martell, Gregory Patno, Avah Plumb, Anika Rathburn, Ryley Sage, Alexander Smith, Jamel Smith, Morgan Spano, Jayson Tirrell, Savanna Turner, Jordan Yeachshein.