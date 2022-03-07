BRATTLEBORO — Brattleboro Area Middle School has released its second quarter honor roll.
Grade 8
High Honors: Jonas Ackerman-Hovis, Maeve Bald, Ronni Banning, Hunter Bishop, Nico Conathan-Leach, Addison Corbeil, Elijah Cummings, Josiah DeWolfe, Mariam Diallo, Vivian Elliott, Tillie Farwell, Brynlee Fletcher, Emerson Frehsee, Evelyn Gelter, Abigail Henry, Zoe Humphreys, Beatrice Johnson, Gordon Kalill, Lyla Magee, Lucas Majer, Kyler McClelland, Arianna McGivney, Madison McKinley, Amelia Moore, Mono Moore, Sock Plumb, Daniel Poor, Kamal Salam, Mae Schneski, Kaylie Severance, Willow Sharma, Alexander Smith, AnaLucia Tejeda, Jasmine Thibault, Teagan Thurber, Jayson Tirrell, Varek Tuma, Myah Waite, Colbert Weaver, Diana Webb, Isabel Young.
Honors: Quincy Corbin, Jaymeson Crochetiere, Donnevhan Hall, Braden Howe, Cooper LaFlam, Chloe Lyman, K’alia McMurtry, Gregory Patno, Finley Rockafellow, Henry Schwartz, Jamel Smith, Lucas Speno, Marcus Strange, Destiny Thibault, Savanna Turner, Jordan Yeachshein.
Grade 7
High Honors: Alexandra Aither, Jude Anders, Grace Arms, Max Arnini, Caitlin Bloom, Lincoln Boucher, Hailey Bristol, Mary Cady, Darius CanslerCooper, Sadie Cheslawski, Chase Clarke, Maayan Coleman, Angelica Davey, Eason DeMarsico, Jason Donahue, Elizabeth Elkins, Conner Emery, Nathaniae Frantz-Holmes, Delia Gould, Jackson Grobe, Naima Harris, Levi Healey, Bowen Kunkle, William Lin, Beckett Mann, Wyatt Mann, Samadhi Mathes, Iris Mayer, Sal North, Charles O’Connell, Miles Rae, Suha Rifaiy, Matthew Satterfield, Troy Severance, MJ Shooer-Sampson, Cooper Smith, Hudson Smith, Brady Sparks, Jeffrey Stocker, Kiara Theriault, Samuel Thies, Hannah Thompson, Macie Tkaczyk, Dakota VonFeldt, Eli Welch, Kayleigh Whelan.
Honors: Ryles Atkinson, Drew Bibbins, Ava Clarke, Owen Dascomb, Jack Edgar, Jenna Jillson, Lucas Lamorder, Teagan LaValley, Camden Shepard, Patrick Silvernale, Xylus Somsy, Jaidyn Warner.