BRATTLEBORO — Brattleboro Area Middle School has released the honors listings for the third quarter of the 2022/23 school year for students in grades seven and eight.
Grade 8
High Honors: Alexandra Aither, Jude Anders, Grace Arms, Max Arnini, Nahaly Arriaga, Caitlin Bloom, Hailey Bristol, Darius CanslerCooper, Sean Carey, Sadie Cheslawski, Maayan Coleman, Eason DeMarsico, Conner Emery, Nathaniel Frantz-Holmes, Delia Gould, Jackson Grobe, Jasmyn Hale, Naima Harris, William Lin, Beckett Mann, Sal North, Miles Rae, Cooper Smith, Hudson Smith, Jeffrey Stocker, Kiara Theriault, Samuel Thies, Gabriel von Ranson, Dakota VonFeldt, Jaidyn Warner, Eli Welch, Kayleigh Whelan.
Honors: Lincoln Boucher, Savannah Boyd, Mary Cady, Ava Clarke, Jack Edgar, Elizabeth Elkins, Archie Gitelson, Alexandra Johnson, Caitlin Kimball, Jaya Lalanne, Lucas Lamorder, Wyatt Mann, Charles O’Connell, Lucas Perez Razzaque, Alyssa Powers, Suha Rifaiy, Matthew Satterfield, Camden Shepard, Xylus Somsy, Leo Storm, Hannah Thompson, Macie Tkaczyk, Tiffany Williams.
Grade 7
High Honors: Jordan Aither, Louis Alden, Seamus Bald, Eloise Barkow, Logan Casey, Fyfer Colby-Gonyon, Liam Conathan-Leach, Briar Cutting, Brayden DeJordy, Aliza Evans-Mahoney, Evalina Forchion, Louise Frehsee, Eliza Gembarowski, Isabelle Guminak, Asher Hancock de Sela, Elodie Hoskins, Violet Kelly, Charles Kiehle, Senji Kimura, Gilbert Komuves, Cooper Leary, Noah Moore, Annamae Oakley, Lexi Rabideau, Kennedy Roebuck, Zafrani Sakhi, Rose Sargent, Desiree Thibault, Amara Tuma, Logan Waite, Yignyen Wangchuk, Helen Webb, Vianna Zheng.
Honors: Elisabeth Abualjadail, Camryn Ammon, Maxwell Becker, Callie Burch, Rowan Carse, Phillip Chapman, Hunter Clarke, Malia-Raisa Crochetiere, Ella Cudworth, Emma Day, Hunter DiMario, Evan Drescher, David Gilbert, Kason Gundry, Kabir Kumar, Tyson LaFarr, Wylie Nelson, Hayla Paligo, Zoe Peterson, Jada Santos, Rosalie Schneski, Lakota Sheldon, Nevaeh Sheldon, Madyson Singphom, Derek Small, Alastor Soto, Stella Thies.