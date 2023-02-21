BRATTLEBORO — Brattleboro Area Middle School has released honors listings for the second quarter of the 2022 to 2023 school year for students in grades seven and eight.
Grade 8
High Honors: Alexandra Aither, Jude Anders, Grace Arms, Nahaly Arriaga, Hailey Bristol, Darius CanslerCooper, Sean Carey, Sadie Cheslawski, Maayan Coleman, Eason DeMarsico, Conner Emery, Delia Gould, Jackson Grobe, Bowen Kunkle, Alexxander LaBounty, William Lin, Sal North, Miles Rae, Cooper Smith, Kiara Theriault, Samuel Thies, Dakota VonFeld and Kayleigh Whelan.
Honors: Max Arnini, Caitlin Bloom, Mary Cady, Ava Clarke, Elizabeth Elkins, Nathaniel Frantz-Holmes, Archie Gitelson, Jasmyn Hale, Naima Harris, Levi Healey, Caitlin Kimball, Natalie Knutson, Jaya Lalanne, Beckett Mann, Samadhi Mathes, Evangeline Pinkerton, Suha Rifaiy, Clayton Rondeau, Caden Russell, Matthew Satterfield, Hudson Smith, Leo Storm, Macie Tkaczyk, Gabriel von Ranson, Jaidyn Warner and Eli Welch.
Grade 7
High Honors: Elisabeth Abualjadail, Jordan Aither, Louis Alden, Seamus Bald, Eloise Barkow, Maxwell Becker, Ethan Braden, Callie Burch, Rowan Carse, Logan Casey, Liam Conathan-Leach, Ella Cudworth, Brayden DeJordy, Aliza Evans-Mahoney, Evalina Forchion, Louise Frehsee, Eliza Gembarowski, Isabelle Guminak, Andrew Hill, Violet Kelly, Charles Kiehle, Senji Kimura, Kabir Kumar, Soma Lever, Noah Moore, Anastasia Moshovetis, Annamae Oakley, Jordan Paquette, Lexi Rabideau, Zafrani Sakhi, Rose Sargent, Nevaeh Sheldon, Madyson Singphom, Derek Small, Desiree Thibault, Stella Thies, Amara Tuma, Logan Waite, Yignyen Wangchuk, Caroline Wojcik and Vianna Zheng.
Honors: Fyfer Colby-Gonyon, Briar Cutting, Alexandra Day, Emma Day, Evan Drescher, David Gilbert, Kason Gundry, Asher Hancock de Sela, Elodie Hoskins, Gilbert Komuves, Cooper Leary, Hayla Paligo, Jackson Patno, Tristan Pike, Kennedy Roebuck, Jada Santos, Lakota Sheldon, Alastor Soto, Kennedy Unaitis and Helen Webb.