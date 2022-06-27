BRATTLEBORO — The following students were named to the honor roll for the fourth quarter at Brattleboro Area Middle School:
Grade 8
High Honors: Jonas Ackerman-Hovis, Maeve Bald, Ronni Banning, Hunter Bishop, Addison Corbeil, Elijah Cummings, Mariam Diallo, Anthony Doell, Vivian Elliott, Tillie Farwell, Brynlee Fletcher, Emerson Fletcher, Evelyn Gelter, Donnevhan Hall, Abigail Henry, Zoe Humphreys, Beatrice Johnson, Chloe Lyman, Maryam Masoudi, Kyler McClelland, Arianna McGivney, Amelia Moore, Mono Moore, Wahidullah Noori, Gregory Patno, Sock Plumb, Daniel Poor, Kamal Salam, Kaylie Severance, Willow Sharma, AnaLucia Tejeda, Jasmine Thibault, Teagan Thurber, Varek Tuma, Myah Waite, Colbert Weaver, Diana Webb, Isabel Young.
Honors: Layla Beck, Nico Conathan-Leach, Jaymeson Crochetiere, Olive Fleming, Ericka Fletcher, Asa Heath, Hadassah Johnson, Gordon Kalill, Lyla Magee, Daniel Mahoney-Schmitt, Lucas, Majer, Madison McKinley, Henry Schwartz, Alexander Smith, Jamel Smith, Lucas Speno, Destiny Thibault, Jayson Tirrell, Stockton Woodruff, Jordan Yeachshein.
Grade 7
High Honors: Alexandra Aither, Jude Anders, Grace Arms, Nahaly Arriaga, Hailey Bristol, Mary Cady, Darius Cansler-Cooper, Sadie Cheslawski, Maayan Coleman, Angelica Davey, Eason DeMarsico, Conner Emery, Delia Gould, Jackson Grobe, Levi Healey, William Lin, Beckett Mann, Samahdi Mathes, Miles Rae, Cooper Smith, Hudson Smith, Jeffrey Stocker, Kiara Theriault, Samuel Thies, Macie Tkaczyk, Dakota VonFeldt, Eli Welch, Kayleigh Whelan.
Honors: Max Arnini, Ryles Atkinson, Drew Bibbins, Caitlin Bloom, Lincoln Boucher, Owen Dascomb, Jack Edgar, Elizabeth Elkins, Naima Harris, Natalie Knutson, Wyatt Mann, Mary McLaughlin, Sal North, Matthew Satterfield, MJ Shooer-Sampson, Xylus Somsy, Hannah Thompson, Jaidyn Warner.