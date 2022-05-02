BRATTLEBORO — Brattleboro Area Middle School released it third quarter honor roll.
Grade 8
High Honors: Jonas Ackerman-Hovis, Maeve Bald, Ronni Banning, Layla Beck, Hunter Bishop, Addison Corbeil, Elijah Cummings, Josiah DeWolfe, Mariam Diallo, Vivian Elliott, Tillie Farwell, Brynlee Fletcher, Emerson Frehsee, Evelyn Gelter, Donnevhan Hall, Abigail Henry, Zoe Humphreys, Beatrice Johnson, Chloe Lyman, Lyla Magee, Maryam Masoudi, Kyler McClelland, Arianna McGivney, Amelia Moore, Mono Moore, Wahidullah Noori, Sock Plumb, Daniel Poor, Mae Schneski, Kaylie Severance, Willow Sharma, Jasmine Thibault, Teagan Thurber, Varek Tuma, Myah Waite, Colbert Weaver, Diana Webb, Isabel Young.
Honors: Lakota Chaffee, Jaymeson Crochetiere, Hadassah Johnson, Gordon Kalill, Jacob Lidie, Daniel Mahoney-Schmitt, Lucas Majer, Vivien McLoughlin, Finley Rockafellow, Kamal Salam, Henry Schwartz, Alexander Smith, Lucas Speno, AnaLucia Tejeda, Destiny Thibault, Jayson Tirrell, Kaiden Winter, Griffin Woodruff, Stockton Woodruff, Jordan Yeachshein.
Grade 7
High Honors; Alexandra Aither, Jude Anders, Grace Arms, Max Arnini, Nahaly Arriaga, Caitlin Bloom, Lincoln Boucher, Hailey Bristol, Mary Cady, Darius CanslerCooper, Sadie Cheslawski, Maayan Coleman, Eason DeMarsico, Jack Edgar, Elizabeth Elkins, Conner Emery, Nathaniel Frantz-Holmes, Delia Gould, Jackson Grobe, Naima Harris, Levi Healey, Jaya Lalanne, William Lin, Beckett Mann, Wyatt Mann, Samadhi Mathes, Sal North, Miles Rae, Suha Rifaiy, Cooper Smith, Hudson Smith, Brady Sparks, Jeffrey Stocker, Kiara Theriault, Samuel Thies, Hannah Thompson, Macie Tkaczyk, Dakota VonFeldt, Eli Welch, Kayleigh Whelan.
Honors: Ava Clarke, Chase Clarke, Angelica Davey, Jason Donahue, Alexandra Johnson, Caitlin Kimball, Natalie Knutson, Bowen Kunkle, Charles O'Connell, Caden Russell, Matthew Satterfield, Camden Shepard, MJ Shooer-Sampson, Wyatt Smith, Xylus Somsy, Tiffany Williams.