BRATTLEBORO — Brattleboro Area Middle School released its honor roll for the first quarter.
Grade 8
High Honors: Jonas Ackerman-Hovis, Maeve Bald, Ronni Banning, Hunter Bishop, Nico Conathan-Leach, Addison Corbeil, Elijah Cummings, Mariam Diallo, Tillie Farwell, Brynlee Fletcher, Emerson Frehsee, Evelyn Gelter, Danae Gilbert, Donnevhan Hall, Asa Heath, Abigail Henry, Braden Howe, Zoe Humphreys, Beatrice Johnson, Hadassah Johnson, Gordon Kalill, Cooper LaFlam, Lyla Magee, Daniel Mahoney-Schmitt, Lucas Majer, Kaidyn Martell, Kyler McClelland, Arianna McGivney, Madison McKinley, Carter Mialkowski, Amelia Moore, Mono Moore, Sock Plumb, Daniel Poor, Kamal Salam, Mae Schneski, Kaylie Severance, Willow Sharma, Alexander Smith, Lucas Speno, AnaLucia Tejeda, Teagan Thurber, Jayson Tirrell, Varek Tuma, Savanna Turner, Myah Waite, Colbert Weaver, Jordan Yeachshein, Isabel Young.
Honors: Elizabeth Bills-Lafayette, Izaya Bullins, Angelo Chaffin, Sophia Clough, Jaymeson Crochetiere, Janelle Culpepper, Vivian Elliott, Ericka Fletcher, Jacob Lidie, Chloe Lyman, Gregory Patno, Paige Renaud, Basma Rifaiy, Finley Rockafellow, Roxely Ruiz, Henry Schwartz, Jamel Smith, Destiny Thibault, Jasmine Thibault, Diana Webb, Shaeleigh Willard.
Grade 7
High Honors: Alexandra Aither, Jude Anders, Grace Arms, Lincoln Boucher, Hailey Bristol, Mary Cady, Darius CanslerCooper, Sadie Cheslawski, Maayan Coleman, Angelica Davey, Eason DMarsico, Jason Donahue, Elizabeth Elkins, Conner Emery, Nathaniel Frantz-Holmes, Delia Gould, Jackson Grobe, Naima Harris, Luke Horn, Natalie Knutson, Bowen Kunkle, Jaya Lalanne, William Lin, Beckett Mann, Wyatt Mann, Samadhi Mathes, Sal North, Charles O’Connell, Miles Rae, Suha Rifaiy, Troy Severance, Cooper Smith, Hudson Smith, Wyatt Smith, Jeffrey Stocker, Kiara Theriault, Samuel Thies, Hannah Thompson, Macie Tkaczyk, Dakota VonFeldt, Eli Welch, Kayleigh Whelan.
Honors: Max Arnini, Tyler Barcomb, Caitlin Bloom, Chase Clarke, Owen Dascomb, Jack Edgar, Leah Filgate, Archer Gitelson, Levi Healey, Jenna Jillson, Caitlin Kimball, Elizabeth LaClair, Lucas Lamorder, Cameron Mattson, Iris Mayer, Mary McLaughlin, Connor Montgomery, Lucas Perez Razzaque, Evangeline Pinkerton, Clayton Rondeau, Caden Russell, Matthew Satterfield, Camden Shepard, Xylus Somsy, Tiffany Williams.