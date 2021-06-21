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Brattleboro Union High School Principal Steven Perrin reads the names for the new Jenn Murphy Scholarship award during the graduation ceremony on Friday, June 18, 2021. Rosaline Victoria Carignan, Lydia Hazzard-Leal, Sarah Butterfield, Jonah Bingham, Lucy Babson Parks and Natalie Hendrick received the scholarships.

 Kristopher Radder Brattleboro Reformer
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Below is a list of awards and scholarships given to graduating seniors at the Brattleboro Union High School commencement ceremony on Friday, June 18.

Tyler Boone Unified Scholarship: Trevor Thibault and Gregory Fitzgerald.

The Jenn Murphy Scholarship: Rosaline Victoria Carignan, Lydia Hazzard-Leal, Sarah Butterfield, Jonah Bingham, Lucy Babson Parks and Natalie Hendrick.

In Memory of Natalie Wellman: Natalie Hendricks and Amelia Harrison.

In Memory of John Owsiak, Jr.: Keegan Allembert.

In Memory of Benjamin Bingham: Spencer Lawrence.

In Memory of Mildred Hallgren: Lydia Hazzard-Leal.

The Austine Awards: Maxine Hlavaty, Alexander Shriver, Ella Aquadro, and Hazel Kinnersley.

The Arthur J. Monroe Cup: Nolan Holmes.

The Harold Wagner Memorial Award: Tessa Ellis.

The Diedrich Stolte Memorial Cup: Brianna Paul and Gavin Howard.

The Lieutenant Colonel George M. Broutsas Award: Nolan Holmes and Hazel Wagner.

The Lundberg Prizes: Maxine Hlavaty and Alexander Shriver.

The School Directors Award: Sarah Butterfield.

The Principal’s Trophy & Award: Natalie Hendricks, Nicholas James Giamartino and Rosalena Carignan.

Brett Esancy Memorial Scholarship: Natalie Hendricks.

1942 In Memoriam: Cearra O’Hern and Zachary Thomas.

Kelsey Wells Memorial Scholarship: Lydia Hazzard-Leal and Alex Lier.

James K. Evans Scholarship: Tessa Ellis.

Ronald Squires Award Scholarship: Eric Lin.

BUHS Class of 1964 Memorial Award: Zachary Thomas and Natalie Hendricks.

Gary Blomgren Scholarship: Hazel Wagner.

Morrill/Bemis Scholarship in Leadership to Rosalena Carignan; in Math Science to Maxine Hlavaty; in Service to Zachary Thomas; in Humanities to Ella Aquadro.

Mark Bennett Memorial Scholarship: Tessa Ellis and Samantha Mills.

Amber Marie Bernier Scholarship: Haley Mills and Sloan Wyse.

Guilford Broad Brook Grange Award: Alexa Kinley.

American Association of University Women: Katryna Jarvis.

Brattleboro Rotary and Geteway Foundation Scholarships: Freddie Learey.

Brattleboro Sunrise Rotary Scholarship: Freddie Learey and Alina Secrest.

Charles Duzinski Scholarship: Gabrielle Chisamore.

Sharon Lea Porter Scholarship: Abraham Moore Odell.

Erral A. Vaile and Evelyn Cleaveland Memorial Trust: Abraham Moore Odell, Eric Lin and Zachary Thomas.

The Collaborative Award: Samuel Freitas-Eagan.

The Minnie Stickney Award for Music: Eric Lin.

Jennifer Murphy Scholarship: Rosalena Carignan, Lydia Hazzard-Leal, Sarah Butterfield, Jonah Bingham, Lucy Parks and Natalie Hendricks.

The Sherman Athletic Award: Samuel Freitas-Eagan.

Richard E. Michelman American History Award: Waylon Linn-Adams.

Watson Kendall Award: Marley Hathaway.

Carl Miller Award: Nina Belliveau.

Thomas H. O’Brien Award: Iva Armour-Jones.

BUHS Boosters Club Scholarships: Trevor Thibault, Spencer Lawrence, Casey Conkling and Brianna Paul.

Connors, Culver McDonald Memorial Foundation: Siobhan Devlin.

The Dowley Fund: Marley Hathaway.

Science/Wildlife Scholarship (funded by R. Martel): Henry Thurber.

The Vere Watson Award: Alexander Shriver.

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National Honor Society Henshaw Prizes: Character – Nina Belliveau; Leadership – Keegan Allembert; Service – Ruby Stone; and Scholarship – Kiera Noble

The Bullock Education Fund: Hannah Geno, Samuel Poor, Kiera Noble, Ruby Stone and Katryna Jarvis.

Marty Jezer Award for Excellence in Journalism: Cearra O’Hern.

Ian Robert Bryant Memorial Scholarship: Sarah Butterfield and Keegan Allembert.

Catherine Huestis Memorial Trophy: Abigail Browne.

Eleanor Anderson Memorial: Maxine Hlavaty.

M. Fletcher Tkaczyk and Elsie F. Mahaney Memorial Scholarship: Hannah Geno, Spencer Lawrence, Natalie Hendricks, Rosalena Carignan, Lucy Parks, Claire Holmes and Sarah Butterfield.

Elise F. Mahaney and M. Fletcher Tkaczyk Award: Kiera Noble, Amelia Harrison, Casey Conkling, Freddie Learey, Sam Kuusinen, Joseph Brown, Elijah Isham and Alex Favreau.

Rebecca Rogers Harrington Memorial Award: Sloan Wyse.

Robert H. Gibson Scholarship: Spencer Lawrence.

Clarissa Coddington Award: Courtney Dunham.

Terrill Allen Watson and Linda Watson Masters Scholarship: Owen Bailey.

Nick and Eli George Scholarship: Keegan Allembert.

Richard Daniel Glibbery Memorial: Abraham Moore Odell.

Arsene Momaney Scholarship: Lydia Hazzard-Leal, Keegan Allembert, Vere Shipman Memorial and Nina Belliveau.

Andrew Natowich Scholarship: Spencer Lawrence and Rosalena Carignan.

Scott Safer Award: Rami Abdallah, Mary Helen Amato and Sloan Wyse.

Harry E. Clark Scholarships: Nicholas Bingham and Sloan Wyse.

Edward Hurley Scholarship: Nicholas Bingham.

Helen Ingram Scholarship: Amelia Harrison.

Write Action Creative Writing Award: Gabrielle Chisamore.

Streeter Award: Rami Abdallah.

Samuel Bemis Scholarship: Natalie Hendricks and Lucy Parks.

Nancy Olson Literary Award: Samantha Mills, Clarence Stickney Award and Abigail Squiers.

BHS Class of 1927 Mildred Hallgren Nursing Scholarship: Lydia Hazzard-Leal.

BUHS Alumni Association-Benjamin F. Bingham Scholarship: Spencer Lawrence.

UVM Dr. Baker Award: Spencer Lawrence.

Coles Cup: Miranda Betit.

King Scholarship: Samuel Freitas-Eagan, Benjamin Diamondstone, Caroline Naylor and Katrina Tao.

E. Gordon Thomas Scholarship: Alexander Shriver.

BUHS Class of 1940: Cearra O’Hern.

Eames: Hazel Kinnersley, Ruby Stone and Hazel Wagner.

Frederick E. Whitney Scholarship: Jonah Bingham and Brianna Paul.

In Memory of Daniel Wojtowitz: Jaden Conkling, Casey Conkling, Gabrielle Chisamore, Lydia Hazzard-Lean, Hannah Geno, Natalie Hendricks, Sarah Butterfield, Siobhan Devlin, Tessa Ellis and Claire Holmes.

Byron Stookey Scholarship: Lucy Parks.

William and Emily Speno Memorial Scholarship: Casey Conkling.

Deerfield Valley Rotary Club: Cearra O’Hern.

The Alan Jones Math Award: Rosalena Carignan.

The Elks National Foundation Most Valuable Student Award: Spencer Lawrence.

The Florence Allen Excellence in Latin Award: Sarah Butterfield.

River Valley Credit Union: Hannah Geno and Claire Holmes.

Sherman Acting/Sherman Speech: Samantha Mills, Hazel Kinnersley, Zachary Thomas and Cearra O’Hern.

Vermont Theatre Company: Hazel Kinnersley and Freddie Learey.

Excellence in Modern and Classical Languages: Wyatt Rosinski, Fiona Goodman, Waylon Linn-Adams, Sarah Butterfield and Maxine Hlavaty.

Guilford Recreation Club: Ruby Stone and Hannah Geno.

Bob Audette can be contacted at raudette@reformer.com.