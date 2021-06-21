Below is a list of awards and scholarships given to graduating seniors at the Brattleboro Union High School commencement ceremony on Friday, June 18.
Tyler Boone Unified Scholarship: Trevor Thibault and Gregory Fitzgerald.
The Jenn Murphy Scholarship: Rosaline Victoria Carignan, Lydia Hazzard-Leal, Sarah Butterfield, Jonah Bingham, Lucy Babson Parks and Natalie Hendrick.
In Memory of Natalie Wellman: Natalie Hendricks and Amelia Harrison.
In Memory of John Owsiak, Jr.: Keegan Allembert.
In Memory of Benjamin Bingham: Spencer Lawrence.
In Memory of Mildred Hallgren: Lydia Hazzard-Leal.
The Austine Awards: Maxine Hlavaty, Alexander Shriver, Ella Aquadro, and Hazel Kinnersley.
The Arthur J. Monroe Cup: Nolan Holmes.
The Harold Wagner Memorial Award: Tessa Ellis.
The Diedrich Stolte Memorial Cup: Brianna Paul and Gavin Howard.
The Lieutenant Colonel George M. Broutsas Award: Nolan Holmes and Hazel Wagner.
The Lundberg Prizes: Maxine Hlavaty and Alexander Shriver.
The School Directors Award: Sarah Butterfield.
The Principal’s Trophy & Award: Natalie Hendricks, Nicholas James Giamartino and Rosalena Carignan.
Brett Esancy Memorial Scholarship: Natalie Hendricks.
1942 In Memoriam: Cearra O’Hern and Zachary Thomas.
Kelsey Wells Memorial Scholarship: Lydia Hazzard-Leal and Alex Lier.
James K. Evans Scholarship: Tessa Ellis.
Ronald Squires Award Scholarship: Eric Lin.
BUHS Class of 1964 Memorial Award: Zachary Thomas and Natalie Hendricks.
Gary Blomgren Scholarship: Hazel Wagner.
Morrill/Bemis Scholarship in Leadership to Rosalena Carignan; in Math Science to Maxine Hlavaty; in Service to Zachary Thomas; in Humanities to Ella Aquadro.
Mark Bennett Memorial Scholarship: Tessa Ellis and Samantha Mills.
Amber Marie Bernier Scholarship: Haley Mills and Sloan Wyse.
Guilford Broad Brook Grange Award: Alexa Kinley.
American Association of University Women: Katryna Jarvis.
Brattleboro Rotary and Geteway Foundation Scholarships: Freddie Learey.
Brattleboro Sunrise Rotary Scholarship: Freddie Learey and Alina Secrest.
Charles Duzinski Scholarship: Gabrielle Chisamore.
Sharon Lea Porter Scholarship: Abraham Moore Odell.
Erral A. Vaile and Evelyn Cleaveland Memorial Trust: Abraham Moore Odell, Eric Lin and Zachary Thomas.
The Collaborative Award: Samuel Freitas-Eagan.
The Minnie Stickney Award for Music: Eric Lin.
Jennifer Murphy Scholarship: Rosalena Carignan, Lydia Hazzard-Leal, Sarah Butterfield, Jonah Bingham, Lucy Parks and Natalie Hendricks.
The Sherman Athletic Award: Samuel Freitas-Eagan.
Richard E. Michelman American History Award: Waylon Linn-Adams.
Watson Kendall Award: Marley Hathaway.
Carl Miller Award: Nina Belliveau.
Thomas H. O’Brien Award: Iva Armour-Jones.
BUHS Boosters Club Scholarships: Trevor Thibault, Spencer Lawrence, Casey Conkling and Brianna Paul.
Connors, Culver McDonald Memorial Foundation: Siobhan Devlin.
The Dowley Fund: Marley Hathaway.
Science/Wildlife Scholarship (funded by R. Martel): Henry Thurber.
The Vere Watson Award: Alexander Shriver.
National Honor Society Henshaw Prizes: Character – Nina Belliveau; Leadership – Keegan Allembert; Service – Ruby Stone; and Scholarship – Kiera Noble
The Bullock Education Fund: Hannah Geno, Samuel Poor, Kiera Noble, Ruby Stone and Katryna Jarvis.
Marty Jezer Award for Excellence in Journalism: Cearra O’Hern.
Ian Robert Bryant Memorial Scholarship: Sarah Butterfield and Keegan Allembert.
Catherine Huestis Memorial Trophy: Abigail Browne.
Eleanor Anderson Memorial: Maxine Hlavaty.
M. Fletcher Tkaczyk and Elsie F. Mahaney Memorial Scholarship: Hannah Geno, Spencer Lawrence, Natalie Hendricks, Rosalena Carignan, Lucy Parks, Claire Holmes and Sarah Butterfield.
Elise F. Mahaney and M. Fletcher Tkaczyk Award: Kiera Noble, Amelia Harrison, Casey Conkling, Freddie Learey, Sam Kuusinen, Joseph Brown, Elijah Isham and Alex Favreau.
Rebecca Rogers Harrington Memorial Award: Sloan Wyse.
Robert H. Gibson Scholarship: Spencer Lawrence.
Clarissa Coddington Award: Courtney Dunham.
Terrill Allen Watson and Linda Watson Masters Scholarship: Owen Bailey.
Nick and Eli George Scholarship: Keegan Allembert.
Richard Daniel Glibbery Memorial: Abraham Moore Odell.
Arsene Momaney Scholarship: Lydia Hazzard-Leal, Keegan Allembert, Vere Shipman Memorial and Nina Belliveau.
Andrew Natowich Scholarship: Spencer Lawrence and Rosalena Carignan.
Scott Safer Award: Rami Abdallah, Mary Helen Amato and Sloan Wyse.
Harry E. Clark Scholarships: Nicholas Bingham and Sloan Wyse.
Edward Hurley Scholarship: Nicholas Bingham.
Helen Ingram Scholarship: Amelia Harrison.
Write Action Creative Writing Award: Gabrielle Chisamore.
Streeter Award: Rami Abdallah.
Samuel Bemis Scholarship: Natalie Hendricks and Lucy Parks.
Nancy Olson Literary Award: Samantha Mills, Clarence Stickney Award and Abigail Squiers.
BHS Class of 1927 Mildred Hallgren Nursing Scholarship: Lydia Hazzard-Leal.
BUHS Alumni Association-Benjamin F. Bingham Scholarship: Spencer Lawrence.
UVM Dr. Baker Award: Spencer Lawrence.
Coles Cup: Miranda Betit.
King Scholarship: Samuel Freitas-Eagan, Benjamin Diamondstone, Caroline Naylor and Katrina Tao.
E. Gordon Thomas Scholarship: Alexander Shriver.
BUHS Class of 1940: Cearra O’Hern.
Eames: Hazel Kinnersley, Ruby Stone and Hazel Wagner.
Frederick E. Whitney Scholarship: Jonah Bingham and Brianna Paul.
In Memory of Daniel Wojtowitz: Jaden Conkling, Casey Conkling, Gabrielle Chisamore, Lydia Hazzard-Lean, Hannah Geno, Natalie Hendricks, Sarah Butterfield, Siobhan Devlin, Tessa Ellis and Claire Holmes.
Byron Stookey Scholarship: Lucy Parks.
William and Emily Speno Memorial Scholarship: Casey Conkling.
Deerfield Valley Rotary Club: Cearra O’Hern.
The Alan Jones Math Award: Rosalena Carignan.
The Elks National Foundation Most Valuable Student Award: Spencer Lawrence.
The Florence Allen Excellence in Latin Award: Sarah Butterfield.
River Valley Credit Union: Hannah Geno and Claire Holmes.
Sherman Acting/Sherman Speech: Samantha Mills, Hazel Kinnersley, Zachary Thomas and Cearra O’Hern.
Vermont Theatre Company: Hazel Kinnersley and Freddie Learey.
Excellence in Modern and Classical Languages: Wyatt Rosinski, Fiona Goodman, Waylon Linn-Adams, Sarah Butterfield and Maxine Hlavaty.
Guilford Recreation Club: Ruby Stone and Hannah Geno.