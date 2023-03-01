HINSDALE, N.H. — Hinsdale Middle High School released its honor roll for the second quarter.
GRADE 12
Highest honors: Cooper Scherlin.
High honors: Chad Burnett, Mason Sauter, Connor Sengaloun, Trinity Stroud.
Honors: Lily Briggs, Kaiden Domingue, Tyler Doyle, Tanner Hammond, Paige Lenahan, Sara Miller, Noah Pangelinan.
GRADE 11
Highest honors: Gabriella Molin, Adeline Nardolillo.
High honors: Julia Hammond.
Honors: Hunter Dingman, Brayden Eastman, Aubrey LeDoyt, Nathan Mathieu, Brookelynn Pagach, Aiden Prue, Lilee Taylor, Quaid Tidwell.
GRADE 10
High honors: Halie Boyd, Liyah Hodgman Sprague, Camerin Laurie, Olivia Maillet, Christopher Phelps, Connor Wesolowski.
Honors: Benjamin Calderwood, Jenna Emery, Spencer Gentile, David Gurney, Zolah Rogers, John Winter.
GRADE 9
Highest honors: Taylor Honeycutt, Sean Latvis, Trace Tetreault.
High honors: Gabriella Frain.
Honors: Savannah Audette, Daylyn Dupuis, Grayden Jutras, Lin LeDoyt, Hunter Taylor.
GRADE 8
Highest honors: Ada’leia Hastings, Milla Phillips, Chase Anderson, Katelyn Croteau.
Honors: Caleb Barry, Izaiah Bascom, Connor Dixon, Reese Howard.
GRADE 7
High honors: Elijah Blodgett, Julia Des Chenes, Josephine Lowe, Layla Manley, Aarav Patel, Addyson Pike, Brody Rabideau, Rya Tetreault.
Honors: Logan Boisvert, Colton Bornkessel, Banyon Dupuis, Brewer Duso, Shelby Flagg, Bode Frain, Autumn Jackson, Paige Jutras, Dylan Lenahan, Lydia Mayle, Savannah McKeown, Joshua Molin. Brian Quinn, Sarah Schumaker , Brayden Sleeper, Jace Stebbins, Chase Sullivan, Evan Swan.
GRADE 6
High honors: Trenton Barry, Owen Coombs, Wesley Leonard.
Honors: Jacoby Bonnette, Lilian Brophy, Angel Canales, Sophia Cavanna, Hunter Croteau, Francis DeTurris, Kylee Heath, Elias James, Marleigh Johnson, Ryder LaFlam, Jackson Langley, Cason MacDonald, Noah Marsh, Bailey McGirr, Marissa Messier.